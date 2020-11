Rrahamani si fa male in nazionale | le ultime sulle sue condizioni

(Di giovedì 19 novembre 2020) Non è un periodo particolarmente fortunato per Amir Rrhamani. Il difensore del Napoli, si è infortunato con il Kosovo alla spalla. Unico giocatore di movimento … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Rrahamani male

Inizio di stagione da dimenticare per Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli non ha mai giocato quest’anno, non trova spazio con Gattuso. E ora è arrivato l’infortunio in nazionale. Il centrale kosova ...Altra tegola per il Napoli, Amir Rrahmani ha lasciato il campo dopo 20 minuti della gara Kosovo-Moldova. Altro problema per il Napoli, dopo 20 minuti di gioco Amir Rrahmani è stato costretto a lasciar ...