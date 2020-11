Rosalinda teme che il fidanzato la voglia lasciare: "Perché non si fa sentire?" (Di giovedì 19 novembre 2020) Adua Del Vesco si è sfogata al GF Vip manifestando le sue paure nei confronti del fidanzato Julian Condor. GF Vip, Adua ha paura che Julian l’abbia lasciata: “Qualcosa non va” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Adua Del Vesco si è sfogata al GF Vip manifestando le sue paure nei confronti delJulian Condor. GF Vip, Adua ha paura che Julian l’abbia lasciata: “Qualcosa non va” su Notizie.it.

86_biancaneve : Se Dayane ha commentato la situa con il fidanzato di Rosalinda e si è permessa di fare un discorso sull'amore a lei… - king_del_trash : Se la mia ragazza mi dicesse che per colpa mia non fa le cose che la fanno sentire bene e la rendono felice perchè… - sirglitxh : @BeaPietrangeli Qui non si parla di successo ma si parla di felicità. Tante volte dalle parole di Rosalinda si capi… - francyriki : RT @Giovannid_22: Chi si fomenta per il panico di Rosalinda riconducendolo ad un presunto bacio, non ce la fa Rosa è terrorizzata perché h… - annakiara119 : RT @Giovannid_22: Chi si fomenta per il panico di Rosalinda riconducendolo ad un presunto bacio, non ce la fa Rosa è terrorizzata perché h… -

Rosalinda: “Uscita da qua mi aspetta una bella litigata con lui”

L’attrice pensa al suo fidanzato Giuliano e teme che tutte le vicende che l’hanno travolta dentro la casa di #GFVIP possano averlo turbato Rosalinda è di certo una delle protagoniste assolute di ...

