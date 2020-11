Roma, traffico di droga: smantellata la banda di “Zia Bianca”. 15 Arresti (Di giovedì 19 novembre 2020) Questa mattina il Gico della Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione criminale che spacciava nella periferia Ovest e sul litorale di Roma. Quindici le persone arrestate, di cui sette percettori del reddito di cittadinanza, per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. A capo dell’organizzazione la settantenne Bianca Zarfati, alias “Zia Bianca”, già agli Arresti domiciliari, che si riforniva della merce da Marco Corina, 68 anni, e Marcello Galuzzi, 58. Da quanto emerso dalle intercettazioni, i tre si definivano gli ultimi a operare “con serietà nel settore, alla vecchia maniera”. Dalla sua casa di Fiumicino “Zia Bianca” gestiva gli affari illeciti della banda, intrattenendo i contatti per la riscossione del denaro con Fernanda Succi (63 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 novembre 2020) Questa mattina il Gico della Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione criminale che spacciava nella periferia Ovest e sul litorale di. Quindici le persone arrestate, di cui sette percettori del reddito di cittadinanza, pere spaccio di sostanze stupefacenti. A capo dell’organizzazione la settantenne Bianca Zarfati, alias, già aglidomiciliari, che si riforniva della merce da Marco Corina, 68 anni, e Marcello Galuzzi, 58. Da quanto emerso dalle intercettazioni, i tre si definivano gli ultimi a operare “con serietà nel settore, alla vecchia maniera”. Dalla sua casa di Fiumicinogestiva gli affari illeciti della, intrattenendo i contatti per la riscossione del denaro con Fernanda Succi (63 ...

GDF : #GDF #Roma: smantellata organizzazione criminale dedita al traffico di #cocaina, capeggiata dalla settantenne… - zazoomblog : Traffico Roma del 19-11-2020 ore 13:30 - #Traffico #19-11-2020 #13:30 - LuceverdeRoma : ???? #Roma Sant'Alessandro/Colleverde - #Traffico code in via Nomentana e via Rinaldo D'Aquino #Luceverde #Lazio - italiaserait : Roma, traffico di droga: smantellata la banda di “Zia Bianca”. 15 Arresti - RuggeroCapretti : RT @GDF: #GDF #Roma: smantellata organizzazione criminale dedita al traffico di #cocaina, capeggiata dalla settantenne #ZiaBianca. Inoltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma traffico Traffico Roma del 19-11-2020 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Rettrice, vicecapa e avvocata: lavori al femminile, ecco i nomi per dirlo

L’avanzata delle donne in professioni e ruoli tradizionalmente ricoperti da uomini ripropone il problema della corretta declinazione. La guida? Il vocabolario. Parla la linguista Vera Gheno ...

Roma, traffico di droga: smantellata la banda di “Zia Bianca”. 15 Arresti

Questa mattina il Gico della Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione criminale che spacciava nella periferia Ovest e sul litorale di Roma. Quindici le persone arrestate, di cui sette perce ...

L’avanzata delle donne in professioni e ruoli tradizionalmente ricoperti da uomini ripropone il problema della corretta declinazione. La guida? Il vocabolario. Parla la linguista Vera Gheno ...Questa mattina il Gico della Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione criminale che spacciava nella periferia Ovest e sul litorale di Roma. Quindici le persone arrestate, di cui sette perce ...