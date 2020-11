Roma Scrive al suo avvocato annunciando che sta per buttarsi dal terzo piano | salvata da polizia e vigili del fuoco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ha mandato un messaggio al suondo che non ce la faceva più ad andare avanti e per questo la cosa migliore era farla finita, spalancare la finestra deldella sua abitazione edi sotto. E’ successo oggi a, in viale Ippocrate, intorno alle ore 12:30. Sul posto è arrivata una volante dellae idel. La donna, una 46ennena, vedendo il dispiegamento di forze, si è barricata in casa, ribadendo il suo intento di farla finita. Ma i poliziotti, attraverso un dialogo pacato durato più di mezz’ora, sono riusciti a convincere la donna a desistere dalle sue cupe intenzioni e a farsi aprire la porta, portandola in salvo. su Il Corriere della Città.