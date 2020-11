Roma | Quartiere Flaminio da pagina Facebook a poster iconici | 8 illustrazioni per creare un’identità sul modello Parigi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Unè più di un susseguirsi di vie, piazze e palazzi. Unè le sue attività commerciali, i suoi abitanti, il loro modo di pensare e i valori condivisi. In Francia, questa visione ha permesso di far diventare i suoi arrondissement dei veri e propri marchi capaci di comunicare agli abitanti e ai turisti uno stile, un modo di vivere e di pensare. E oggi lo stesso accade aldi: un brand riconoscibile per residenti e turisti, in grado di trasmettere valori a chi già lo conosce e a chi deve ancora scoprirlo. È questa l’idea alla base della’, che lancia il suo primo progetto artistico ‘See you at’ (‘Ci vediamo al ...