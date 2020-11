Roma, la sindaca Raggi sul nuovo stadio: "Siamo pronti, per Natale arriveranno sorprese..." (Di giovedì 19 novembre 2020) La sindaca Raggi "apre" le porte del nuovo stadio e rivela che ci saranno novità entro questo Natale. Leggi su 90min (Di giovedì 19 novembre 2020) La"apre" le porte dele rivela che ci saranno novità entro questo

virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 168 la trovi qui: - riccardomagi : Grazie sindaca @virginiaraggi, pensa che per il lockdown saremo pronti?! #Covid_19 #Atac #tpl #Raggi #Roma - LuxFabi : @virginiaraggi non capisco certi commenti Fiumicino è provincia di Roma quindi il riconoscimento va alla capitale v… - ManuPalo67 : @Vitomangano2 @virginiaraggi Roma, nuovo piano di assunzioni all'Atac: 330 nuovi autisti e 82 operai. L'annuncio de… - libellula58 : RT @paolorm2012: Sindaca Raggi sullo stadio della Roma: 'Accordo con la Regione per la fermata sulla Roma-Lido. Entro Natale spero in un… -