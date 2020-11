Roma, Calenda: “Ancora nessuna coalizione, al Pd chiedo solo chiarezza” (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “Se ho trovato la coalizione? Ancora no. Io sto lavorando per Roma, abbiamno gia’ 7mila attivisti e sedi in ogni Municipio, lavoriamo sui grandi problemi di Roma che e’ una citta’ immensa, l’Eur da solo e’ grande come Milano. La stiamo andando a vedere pezzo per pezzo e quartiere per quartiere”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “Se ho trovato la coalizione? Ancora no. Io sto lavorando per Roma, abbiamno gia’ 7mila attivisti e sedi in ogni Municipio, lavoriamo sui grandi problemi di Roma che e’ una citta’ immensa, l’Eur da solo e’ grande come Milano. La stiamo andando a vedere pezzo per pezzo e quartiere per quartiere”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7.

