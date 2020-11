Roldan morto per il virus a 63 anni: perse tre finali per il mondiale dei medi (Di giovedì 19 novembre 2020) Juan Domingo Roldan, 63 anni, pugile argentino sulla cresta dell'onda negli anni '80 quando combattè tre volte per il titolo mondiale dei medi, è morto ieri per il Covid-19. Da giorni Roldan era ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Juan Domingo, 63, pugile argentino sulla cresta dell'onda negli'80 quando combattè tre volte per il titolodei, èieri per il Covid-19. Da giorniera ...

