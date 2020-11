Rocco Siffredi su Belen, amara verità: «Nessuno vuole innamorarsi di lei, Iannone si è rovinato» (Di giovedì 19 novembre 2020) Rocco Siffredi, intervistato da “Mowmag”, ha parlato del dramma che ha colpito la carriera di Andrea Iannone, pilota di MotoGP, a lungo sulle pagine di cronaca rosa per la storia d’amore con Belén Rodriguez. I due si erano conosciuti nel 2016: col tempo lui era diventato pure uno dei migliori amici del fratello della showgirl argentina, Jeremias. L’incanto però è durato soltanto due anni: nell’estate del 2018 l’annuncio a sorpresa della rottura. leggi anche l’articolo —> Andrea Iannone: dopo la sentenza del TAS arriva la squalifica ufficiale A detta dell’attore e produttore, Andrea Iannone avrebbe perso completamente la testa dopo la chiusura del rapporto con Belen Rodriguez. A proposito della squalifica dal mondo dello sport, che lo ha visto coinvolto nelle ultime settimane ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020), intervistato da “Mowmag”, ha parlato del dramma che ha colpito la carriera di Andrea, pilota di MotoGP, a lungo sulle pagine di cronaca rosa per la storia d’amore con Belén Rodriguez. I due si erano conosciuti nel 2016: col tempo lui era diventato pure uno dei migliori amici del fratello della showgirl argentina, Jeremias. L’incanto però è durato soltanto due anni: nell’estate del 2018 l’annuncio a sorpresa della rottura. leggi anche l’articolo —> Andrea: dopo la sentenza del TAS arriva la squalifica ufficiale A detta dell’attore e produttore, Andreaavrebbe perso completamente la testa dopo la chiusura del rapporto conRodriguez. A proposito della squalifica dal mondo dello sport, che lo ha visto coinvolto nelle ultime settimane ...

