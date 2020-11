Rocco Siffredi: “Belen Rodriguez? Tutti la vorrebbero, ma…” (Di giovedì 19 novembre 2020) Commentando la squalifica inflitta al pilota di MotoGP Andrea Iannone (quattro anni per presunto doping), il noto attore porno Rocco Siffredi ha parlato della passata love story tra il centauro e Belen Rodriguez, svelando alcuni retroscena sulla bellissima modella argentina: “Lui si è proprio rovinato, io la penso come disse un uomo molto importante nel Paddock: ‘Ragazzi, in Italia Tutti si vogliono fare Belen Rodriguez, ma nessuno si vuole innamorare, l’unico che ci è cascato è stato lui. Lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belen non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi!”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Commentando la squalifica inflitta al pilota di MotoGP Andrea Iannone (quattro anni per presunto doping), il noto attore pornoha parlato della passata love story tra il centauro e Belen, svelando alcuni retroscena sulla bellissima modella argentina: “Lui si è proprio rovinato, io la penso come disse un uomo molto importante nel Paddock: ‘Ragazzi, in Italiasi vogliono fare Belen, ma nessuno si vuole innamorare, l’unico che ci è cascato è stato lui. Lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belen non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi!”. SportFace.

