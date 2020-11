Roberto Carlos regala maglie autografate per “I love football” (Di giovedì 19 novembre 2020) Roberto Carlos regala magliette autografate per “I love football”, concorso del Programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia” “Tutti noi amiamo il calcio. Ma perché? Per me, è un ottimo modo per unire le persone e dimostrare che siamo tutti uguali. E tu cosa ne pensi?” scrive la leggenda del calcio Roberto Carlos sulla… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 19 novembre 2020)tteper “I, concorso del Programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia” “Tutti noi amiamo il calcio. Ma perché? Per me, è un ottimo modo per unire le persone e dimostrare che siamo tutti uguali. E tu cosa ne pensi?” scrive la leggenda del calciosulla… L'articolo Corriere Nazionale.

nili987 : @Gimmy1994 @Torrenapoli1 Dire che Roberto Carlos e Tevez erano minuti mi sembra falsissimo. Secondo me stai confond… - boysan69qo : RT @biscone69: Ho conosciuto gente,come te,quando abbiamo venduto Meazza,Angelillo,Roberto Carlos,Ronny... quindi non mi stupisco di uno in… - euheloisat : @stefanigh1 sim ahsjhsjshsja ou Roberto Carlos pra entrar bem no clima de final do ano - StrowmanDr : Update Nicolò Barella: la corsa di Gareth Bale, la precisione dei cross di Roberto Carlos, il tutto condito dall'e… - biscone69 : Ho conosciuto gente,come te,quando abbiamo venduto Meazza,Angelillo,Roberto Carlos,Ronny... quindi non mi stupisco… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Carlos Roberto Carlos regala maglie autografate per “I love football” Corriere Nazionale GRECIA - SLOVENIA: 0-0 - UEFA NATIONS LEAGUE 2020/2021. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

Arbitro di Grecia - Slovenia sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Juan Carlos Yuste Jiménez e Roberto Alonso Fernández. Dove vedere Grecia-Slovenia di UEFA Nations League 2020/2021, in diretta ...

Seregno-Vis Nova, riecco il derby

di Roberto Sanvito Domenica potrebbe essere la volta buona per il derby brianzolo di serie D al Ferruccio tra Seregno e Vis Nova. La grande favorita per la promozione contro la neopromossa. Si tratta ...

Arbitro di Grecia - Slovenia sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Juan Carlos Yuste Jiménez e Roberto Alonso Fernández. Dove vedere Grecia-Slovenia di UEFA Nations League 2020/2021, in diretta ...di Roberto Sanvito Domenica potrebbe essere la volta buona per il derby brianzolo di serie D al Ferruccio tra Seregno e Vis Nova. La grande favorita per la promozione contro la neopromossa. Si tratta ...