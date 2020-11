Riunione tra Governo e Regioni: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi pomeriggio il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia incontrerà i governatori, che dopo la Conferenza delle Regioni avevano chiesto un incontro urgente con l'esecutivo. La Riunione si terrà alle 16, e saranno presenti il ministro della Salute Roberto Speranza, e il presidente dell'Istituto di Sanità Silvio Brusaferro. I governatori continuano a chiedere una revisione dei parametri per la suddivisione nelle tre fasce di rischio, e magari una differenziazione all'interno della stessa Regione con misure variabili a seconda delle province, ed eventuali allentamenti anche all'interno di aree rosse o arancioni, intervenendo invece in anticipo con nuove chiusure dove necessario. E sarà questo l'oggetto principale dell'incontro. Le eventuali modifiche ai 21 indicatori, che riguardano il "processo sulla capacità di monitoraggio", il ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi pomeriggio il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia incontrerà i governatori, che dopo la Conferenza delleavevano chiesto un incontro urgente con l'esecutivo. Lasi terrà alle 16, e saranno presenti il ministro della Salute Roberto Speranza, e il presidente dell'Istituto di Sanità Silvio Brusaferro. I governatori continuano a chiedere una revisione dei parametri per la suddivisione nelle tre fasce di rischio, e magari una differenziazione all'interno della stessa Regione con misure variabili a seconda delle province, ed eventuali allentamenti anche all'interno di aree rosse o arancioni, intervenendo invece in anticipo con nuove chiusure dove necessario. E sarà questo l'oggetto principale dell'incontro. Le eventuali modifiche ai 21 indicatori, che riguardano il "processo sulla capacità di monitoraggio", il ...

