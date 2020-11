"Ristoranti pronti a riaprire". Ma solo a certe condizioni (Di giovedì 19 novembre 2020) Valentina Dardari Miozzo apre uno spiraglio: "Dal 4 dicembre seminormalità". Ma avverte: "Un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare" Una speranza che i Ristoranti possano riaprire dal 4 dicembre sembra esserci, secondo quanto sostenuto dal Comitato tecnico scientifico. Probabilmente però dovremo aspettarci un Natale a due velocità. La situazione delle Regioni Intanto, come riportato da Il Messaggero, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sembra aver messo le mani avanti, subodorando presto la zona rossa, chiedendo a Palazzo Chigi di inserire solo alcuni territori della regione nella fascia più alta, ovvero le province di Foggia e Bat, Barletta Andria e Trani. In Basilicata le terapie intensive continuano ad aumentare e anche questa regione rischia di balzare dalla zona arancione a quella rossa. Il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Valentina Dardari Miozzo apre uno spiraglio: "Dal 4 dicembre seminormalità". Ma avverte: "Un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare" Una speranza che ipossanodal 4 dicembre sembra esserci, secondo quanto sostenuto dal Comitato tecnico scientifico. Probabilmente però dovremo aspettarci un Natale a due velocità. La situazione delle Regioni Intanto, come riportato da Il Messaggero, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sembra aver messo le mani avanti, subodorando presto la zona rossa, chiedendo a Palazzo Chigi di inserirealcuni territori della regione nella fascia più alta, ovvero le province di Foggia e Bat, Barletta Andria e Trani. In Basilicata le terapie intensive continuano ad aumentare e anche questa regione rischia di balzare dalla zona arancione a quella rossa. Il ...

Una speranza che i ristoranti possano riaprire dal 4 dicembre sembra esserci, secondo quanto sostenuto dal Comitato tecnico scientifico. Probabilmente però dovremo aspettarci un Natale a due velocità.

"Ristoranti, è black out E per Natale la vedo nera"

I ristoranti che hanno deciso di imbarcarsi nel servizio di ... "Avevamo ragionato da mesi con l’amministrazione e i colleghi di Confesercenti sul da farsi. Eravamo pronti ad offrire belle occasioni ...

