Ristoranti e bar: tutti gli aiuti e bonus di novembre e dicembre 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) Ristoranti e bar (e poi gelaterie, pasticcerie, ecc) sono tra le attività che maggiormente stanno subendo gli effetti delle nuove restrizioni decise dal governo, per combattere l’incremento dei contagi da COVID-19. Sono queste infatti le attività nei cui confronti il DPCM del 24 ottobre, e poi il Dpcm novembre hanno imposto limiti negli orari di apertura e di chiusura oltre che nella possibilità di consumare sul posto bevande e pasti. Per far fronte agli effetti economici delle nuove limitazioni, il legislatore ha messo in campo una serie di agevolazioni, a partire dai contributi a fondo perduto fino ad arrivare alla cassa integrazione. Per farlo sono stati approvati due decreti legge. Il Decreto Ristori (D.l. n. 137 del 28 ottobre 2020) e Decreto Ristori Bis (D.l. n. 149 del 9 novembre 2020). Alla ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 19 novembre 2020)e bar (e poi gelaterie, pasticcerie, ecc) sono tra le attività che maggiormente stanno subendo gli effetti delle nuove restrizioni decise dal governo, per combattere l’incremento dei contagi da COVID-19. Sono queste infatti le attività nei cui confronti il DPCM del 24 ottobre, e poi il Dpcmhanno imposto limiti negli orari di apertura e di chiusura oltre che nella possibilità di consumare sul posto bevande e pasti. Per far fronte agli effetti economici delle nuove limitazioni, il legislatore ha messo in campo una serie di agevolazioni, a partire dai contributi a fondo perduto fino ad arrivare alla cassa integrazione. Per farlo sono stati approvati due decreti legge. Il Decreto Ristori (D.l. n. 137 del 28 ottobre) e Decreto Ristori Bis (D.l. n. 149 del 9). Alla ...

Ristoranti e bar (e poi gelaterie, pasticcerie, ecc) sono tra le attività che maggiormente stanno subendo gli effetti delle nuove restrizioni decise dal governo, per combattere l’incremento dei ...

Ferrara Tua, l’emergenza costa un milione

Oltre che per bar, ristoranti e negozi, anche per Ferrara Tua il 2020, segnato profondamente dall’emergenza Covid, si chiuderà con un sensibile calo di fatturato. Stimato ad oggi attorno a un milione ...

