Risparmio gestito, il patrimonio tocca un nuovo massimo storico (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Grazie a una raccolta netta di 15,1 miliardi di euro nel terzo trimestre 2020 l’industria del Risparmio gestito vede un nuovo record storico per il patrimonio che, grazie all’effetto combinato della raccolta e dell’attività di gestione, raggiunge i 2.336 miliardi. È quanto emerge dalla Mappa trimestrale del Risparmio gestito stilata dall’ufficio studi di Assogestioni. Dopo un primo trimestre a tinte alterne causa Covid e un secondo all’insegna del recupero, con il terzo trimestre il saldo del sistema da inizio anno sale a 14,37 miliardi. Le gestioni collettive – fondi aperti e chiusi – hanno contribuito con 10,4 miliardi di sottoscrizioni, mentre sono entrati nelle gestioni di portafoglio 4,7 miliardi. In questo quadro, la raccolta netta dei fondi aperti totalizzata nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Grazie a una raccolta netta di 15,1 miliardi di euro nel terzo trimestre 2020 l’industria delvede unrecordper il patrimonio che, grazie all’effetto combinato della raccolta e dell’attività di gestione, raggiunge i 2.336 miliardi. È quanto emerge dalla Mappa trimestrale delstilata dall’ufficio studi di Assogestioni. Dopo un primo trimestre a tinte alterne causa Covid e un secondo all’insegna del recupero, con il terzo trimestre il saldo del sistema da inizio anno sale a 14,37 miliardi. Le gestioni collettive – fondi aperti e chiusi – hanno contribuito con 10,4 miliardi di sottoscrizioni, mentre sono entrati nelle gestioni di portafoglio 4,7 miliardi. In questo quadro, la raccolta netta dei fondi aperti totalizzata nel ...

