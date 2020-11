“Ri-Nascita Italia”, manifesto per ripartenza e sviluppo Paese (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Aprire una riflessione sul superamento della fase di emergenza, dimostrando come si possa rendere quest’ultima persino un’opportunità per lo sviluppo: appuntamento il 4 dicembre con “Ri-Nascita Italia” che riunisce i rappresentanti di primo piano del nostro sistema economico e produttivo. Ideato e voluto da Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, l’evento intende rappresentare l’avvio di un più ampio percorso a favore della crescita, che si concluda con la realizzazione di un “manifesto”, proposte e idee a favore di un possibile nuovo Rinascimento italiano. Ornella Barra, Co-chief operating officer di Walgreeens Boots Alliance, Aldo Bisio, Amministratore delegato di Vodafone Italia, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, Urbano Cairo, Presidente di Cairo Editore, Fedele Confalonieri, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Aprire una riflessione sul superamento della fase di emergenza, dimostrando come si possa rendere quest’ultima persino un’opportunità per lo: appuntamento il 4 dicembre con “Ri-che riunisce i rappresentanti di primo piano del nostro sistema economico e produttivo. Ideato e voluto da Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, l’evento intende rappresentare l’avvio di un più ampio percorso a favore della crescita, che si concluda con la realizzazione di un “”, proposte e idee a favore di un possibile nuovo Rinascimento italiano. Ornella Barra, Co-chief operating officer di Walgreeens Boots Alliance, Aldo Bisio, Amministratore delegato di Vodafone Italia, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, Urbano Cairo, Presidente di Cairo Editore, Fedele Confalonieri, ...

