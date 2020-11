Revenge porn: a Torino la maestra perde il lavoro per la diffusione delle sue foto private (Di giovedì 19 novembre 2020) Una giovane maestra d’asilo perde il lavoro a causa delle foto private hot diffuse dal suo fidanzato senza consenso, ma non è tutto: riceve le minacce della preside ed è costretta a dare le dimissioni. Un caso di Revenge porn: immagini hot diffuse online Accade nel Marzo del 2018 la sventura della maestra d’asilo, quando scopre che il suo ex fidanzato, del quale si fidava ciecamente, aveva tradito il loro patto di fiducia: aveva diffuso le immagini della loro intimità nel gruppo degli amici di calcio. Immagini che sono poi arrivate ai genitori di un alunno della scuola in cui lavorava. Appena scoperto il fatto grazie ad una sua amica, la donna cercò chiarimenti con il suo ex fidanzato, pregandolo inutilmente di cancellare tutto. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Una giovaned’asiloila causahot diffuse dal suo fidanzato senza consenso, ma non è tutto: riceve le minacce della preside ed è costretta a dare le dimissioni. Un caso di: immagini hot diffuse online Accade nel Marzo del 2018 la sventura dellad’asilo, quando scopre che il suo ex fidanzato, del quale si fidava ciecamente, aveva tradito il loro patto di fiducia: aveva diffuso le immagini della loro intimità nel gruppo degli amici di calcio. Immagini che sono poi arrivate ai genitori di un alunno della scuola in cui lavorava. Appena scoperto il fatto grazie ad una sua amica, la donna cercò chiarimenti con il suo ex fidanzato, pregandolo inutilmente di cancellare tutto. ...

“Non potevo credere che una maestra facesse certe cose”. Una dichiarazione quasi peggiore del caso in sé

Uno dei calciatori compari del maschio alfa in questione riconosce la maestra del figlio, coinvolge sua moglie che invia le foto ad altri genitori e corre a riferire l’accaduto alla dirigente scolasti ...

