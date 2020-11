Rennes-Bordeaux (sabato, ore 19): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 19 novembre 2020) Ritorna la Ligue 1 e l’undicesimo turno di apre a Rennes con i rossoneri locali impegnati nell’incontro casalingo contro il Bordeaux. La squadra di Stephan ha accolto la sosta a braccia aperte dopo aver perso ben quattro delle ultime 5 sfide giocate. La stanchezza, le assenze, ma soprattutto il calendario tremendo hanno giocato un brutto scherzo ai InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 19 novembre 2020) Ritorna la Ligue 1 e l’undicesimo turno di apre acon i rossoneri locali impegnati nell’incontro casalingo contro il. La squadra di Stephan ha accolto la sosta a braccia aperte dopo aver perso ben quattro delle ultime 5 sfide giocate. La stanchezza, le assenze, ma soprattutto il calendario tremendo hanno giocato un brutto scherzo ai InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Rennes-Bordeaux (sabato, ore 19): formazioni ufficiali, quote, pronostici - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: Rennes-Bordeaux e Monaco-PSG: Rennes-Bordeaux (calcio d'inizio alle ore 19) è l'anticipo...… - CeMecEstFou2 : Compo de Rennes: A.Gomis - Soppy, Da Silva, Aguerd, Truffert - Del Castillo, Nzonzi, Camavinga, Tait - Guirassy, T… - Marathonbet_IT : Stasera la sfida tra #Rennes e #Bordeaux avvia la giornata 11 di campionato francese. Ci attendono tante grandi sfi… - BiffiLuca : RT @FcInterNewsit: Rennes, Dalbert non convocato per il Bordeaux. Club insoddisfatto, si valuta la restituzione all'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Rennes Bordeaux Rennes-Bordeaux, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni Il Veggente Il Rennes scarica Dalbert: l’ex Fiorentina rischia di tornare all’Inter

L'avventura di Dalbert al Rennes sarebbe già agli sgoccioli. Come si legge sulle pagine de L'Equipe, l'impatto dell'ex ...

Calciomercato Inter, Rennes furioso con Dalbert: clamoroso ritorno a gennaio

CALCIOMERCATO INTER NEWS- I nerazzurri allontanati da Appiano e finiti in prestito sono diversi: tra questi vi è anche il terzino brasiliano Henrique ...

L'avventura di Dalbert al Rennes sarebbe già agli sgoccioli. Come si legge sulle pagine de L'Equipe, l'impatto dell'ex ...CALCIOMERCATO INTER NEWS- I nerazzurri allontanati da Appiano e finiti in prestito sono diversi: tra questi vi è anche il terzino brasiliano Henrique ...