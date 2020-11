Regno Unito, pedofilo ammazzato all'interno del penitenziario (Di giovedì 19 novembre 2020) A un anno dalla morte di Richard Huckle il tribunale ha rivelato ulteriori particolari sull'omicidio del più pericoloso pedofilo del Regno Unito. pedofilo morto in carcere, violentato e ucciso da un compagno di cella su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) A un anno dalla morte di Richard Huckle il tribunale ha rivelato ulteriori particolari sull'omicidio del più pericolosodelmorto in carcere, violentato e ucciso da un compagno di cella su Notizie.it.

