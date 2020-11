Regno Unito - DS venderà solo elettriche e ibride plug-in dal 2025 (Di giovedì 19 novembre 2020) Confermata l'intenzione di anticipare al 2030 il blocco delle vendite di nuove auto a gasolio e a benzina da parte del governo, in Inghilterra non si è fatta attendere la reazione di alcune Case automobilistiche. In particolare, il marchio premium del gruppo PSA, DS, ha annunciato che già dal 2025 un lustro prima del limite fissato dal premier britannico Boris Johnson offrirà solamente modelli elettrici e ibridi plug-in. Listino già attrezzato. Quella della Casa francese è stata la prima contromossa ufficiale al piano reso noto nei giorni scorsi da Downing Street, e potrebbe essere seguita da iniziative analoghe da parte di altre Case, anche se va sottolineato come il brand transalpino, che al momento propone solamente due modelli a listino (DS 3 Crossback e DS 7 Crossback), ricopra una posizione differente da quella altri marchi che dispongono di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 19 novembre 2020) Confermata l'intenzione di anticipare al 2030 il blocco delle vendite di nuove auto a gasolio e a benzina da parte del governo, in Inghilterra non si è fatta attendere la reazione di alcune Case automobilistiche. In particolare, il marchio premium del gruppo PSA, DS, ha annunciato che già dalun lustro prima del limite fissato dal premier britannico Boris Johnson offrirà solamente modelli elettrici e ibridi-in. Listino già attrezzato. Quella della Casa francese è stata la prima contromossa ufficiale al piano reso noto nei giorni scorsi da Downing Street, e potrebbe essere seguita da iniziative analoghe da parte di altre Case, anche se va sottolineato come il brand transalpino, che al momento propone solamente due modelli a listino (DS 3 Crossback e DS 7 Crossback), ricopra una posizione differente da quella altri marchi che dispongono di ...

