Reggina, Menez sogna in grande: “Voglio la Serie A il prima possibile” (Di giovedì 19 novembre 2020) Lunga intervista per Jeremy Menez sulle colonne del Corriere dello Sport. L'ex Milan e Roma si è raccontato alla vigilia della ripresa della Serie B con la sua Reggina. Ambizioni importanti per l'attaccante francese che non nasconde la sua voglia di successo personale e di squadre.Menez vuole la Serie Acaption id="attachment 983077" align="alignnone" width="459" Menez Reggina (foto Reggina Calcio)/caption"Ci siamo allenati bene. E poi abbiamo giocato 5 gare in 20 giorni. Quindi il riposo era anche giusto", ha detto Menez relativamente alla sosta obbligatoria dovuta alla pausa Nazionale. "Fare coppia con Denis? German è un grande campione e una grande persona. Si gioca benissimo insieme. Ha sbagliato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) Lunga intervista per Jeremysulle colonne del Corriere dello Sport. L'ex Milan e Roma si è raccontato alla vigilia della ripresa dellaB con la sua. Ambizioni importanti per l'attaccante francese che non nasconde la sua voglia di successo personale e di squadre.vuole laAcaption id="attachment 983077" align="alignnone" width="459"(fotoCalcio)/caption"Ci siamo allenati bene. E poi abbiamo giocato 5 gare in 20 giorni. Quindi il riposo era anche giusto", ha dettorelativamente alla sosta obbligatoria dovuta alla pausa Nazionale. "Fare coppia con Denis? German è uncampione e unapersona. Si gioca benissimo insieme. Ha sbagliato ...

