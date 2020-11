Reggina, dopo la sosta c’è il Pisa: per gennaio si pensa a Cabaye (Di giovedì 19 novembre 2020) La Reggina non ha cominciato il campionato nel migliore dei modi. Un deludente 13esimo posto, soltanto 7 punti raccolti e una vittoria che manca addirittura dallo scorso 3 ottobre (3-1 casalingo ai danni del Pescara). Certamente le aspettative erano ben altre, visti i movimenti di mercato della sessione estiva. Per il ds Taibi si prospettano settimane intense in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Tra i vari nomi accostati al club amaranto c’è quello del centrocampista francese Yohan Cabaye, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Saint-Étienne. Reggina, idea Cabaye per il centrocampo? Yohan Cabaye, centrocampista francese classe ’86, vanta una carriera di tutto rispetto. Lilla, Newcastle, PSG, Crystal Palace, Al-Nassr e, appunto, Saint-Étienne. Regista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Lanon ha cominciato il campionato nel migliore dei modi. Un deludente 13esimo posto, soltanto 7 punti raccolti e una vittoria che manca addirittura dallo scorso 3 ottobre (3-1 casalingo ai danni del Pescara). Certamente le aspettative erano ben altre, visti i movimenti di mercato della sessione estiva. Per il ds Taibi si prospettano settimane intense in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Tra i vari nomi accostati al club amaranto c’è quello del centrocampista francese Yohan, attualmente svincolatol’esperienza al Saint-Étienne., ideaper il centrocampo? Yohan, centrocampista francese classe ’86, vanta una carriera di tutto rispetto. Lilla, Newcastle, PSG, Crystal Palace, Al-Nassr e, appunto, Saint-Étienne. Regista ...

Ultime Notizie dalla rete : Reggina dopo Reggina, l'esito del nuovo ciclo di tamponi: la nota del club Tuttocampo Ancora scene da “Far West” nel reggino: 72enne raggiunto da una raffica di colpi, è grave

Si continua a sparare nel reggino. A pochi giorni dall’omicidio di un 25 enne ad Africo e del fermento del padre di quest’ultimo (QUI) un altro uomo rischia tra la vita e la morte. Si tratta di un 72e ...

Reggina, Menez sogna in grande: “Voglio la Serie A il prima possibile”

Menez vuole la Serie A Menez Reggina (foto Reggina Calcio) “Ci siamo allenati bene. E poi abbiamo giocato 5 gare in 20 giorni. Quindi il riposo era anche giusto”, ha detto Men ...

