Reddito di Cittadinanza rinnovo: quante volte si può richiedere e come (Di giovedì 19 novembre 2020) Reddito di Cittadinanza: c’è un limite per la richiesta di rinnovo? Proprio nel corso di questo ultimo mese, molti italiani hanno iniziato a percepire il Reddito di Cittadinanza per la seconda volta. Il primo periodo di fruizione, infatti, che aveva una durata di 18 mesi, è terminato nel mese di settembre e, secondo il decreto che regola il RdC, è possibile ricevere il sussidio per la seconda volta soltanto dopo un mese dalla sospensione della prima. In molti di voi si staranno quindi chiedendo con un po’ di anticipo per quante volte sarà possibile fare richiesta. Ebbene, per questo motivo è importante fare subito un chiarimento: non esiste alcun limite, per un determinato nucleo familiare, alle richieste di rinnovo del Reddito di ... Leggi su notizieora (Di giovedì 19 novembre 2020)di: c’è un limite per la richiesta di? Proprio nel corso di questo ultimo mese, molti italiani hanno iniziato a percepire ildiper la seconda volta. Il primo periodo di fruizione, infatti, che aveva una durata di 18 mesi, è terminato nel mese di settembre e, secondo il decreto che regola il RdC, è possibile ricevere il sussidio per la seconda volta soltanto dopo un mese dalla sospensione della prima. In molti di voi si staranno quindi chiedendo con un po’ di anticipo persarà possibile fare richiesta. Ebbene, per questo motivo è importante fare subito un chiarimento: non esiste alcun limite, per un determinato nucleo familiare, alle richieste dideldi ...

