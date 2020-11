Recovery fund Ue, resta il veto di Polonia e Ungheria. Von der Leyen: "Trovare soluzione" (Di venerdì 20 novembre 2020) Rimane lo stallo sul fronte del Recovery fund . In tema di rispetto dello stato di diritto l'Ue non arretra. La videoconferenza dei leader dei paesi Ue non ha sbloccato il veto di Polonia e Ungheria . ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Rimane lo stallo sul fronte del. In tema di rispetto dello stato di diritto l'Ue non arretra. La videoconferenza dei leader dei paesi Ue non ha sbloccato ildi. ...

TizianaFerrario : vorrei chiarire che #Polonia e #Ungheria hanno posto il veto al Recovery Fund perché sono contrarie alla regola ch… - ItaliaViva : Amici sovranisti, nemici della solidarietà. Polonia e Ungheria, con Duda e Orban, bloccano gli aiuti europei del Re… - TizianaFerrario : Anche la #Slovenia ex paese comunista si aggiunge a #Polonia e #Ungheria ex satelliti URSS nel dire no allo 'stato… - europapalia : RT @europapalia: 'E' altamente improbabile che la soluzione' per sbloccare il veto di Polonia e Ungheria su Bilancio Ue e Recovery Fund pos… - MircoCadamuro : RT @lucianocapone: Meloni di Visegrád - Perché la posizione filo Orbán della leader di Fratelli d'Italia, in difesa del veto di Polonia e U… -