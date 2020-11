Recovery Fund, tanto rumore per nulla: l’Ue manda all’Italia solo 7 miliardi! (Di giovedì 19 novembre 2020) I grandi annunci di Conte sono andati in fumo insieme a tutti i fantamiliardi che per mesi ci hanno “spacciato” per veri e immediati. Tutta la retorica del governo sul Recovery Fund si reggeva sulla promessa di un ingente invio di denari da parte dell’Europa per finanziare la ripartenza e tamponare l’emergenza italiana. E invece… Ricordate le cifre stratosferiche che sparava Conte? Bene, di tutti quei soldi arriverà – verosimilmente – solo una mancetta da 7,1 miliardi. L’Unione Europea, infatti, nella pagella sulla legge di bilancio inviata dal governo a Bruxelles, ha spiegato che “per il momento, poiché la presentazione dei piani di ripresa e di resilienza e la loro successiva approvazione dovrebbero avvenire nel 2021, la previsione della Commissione prevede nelle proiezioni di bilancio per il 2021 il prefinanziamento del 10% delle ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 19 novembre 2020) I grandi annunci di Conte sono andati in fumo insieme a tutti i fantamiliardi che per mesi ci hanno “spacciato” per veri e immediati. Tutta la retorica del governo sulsi reggeva sulla promessa di un ingente invio di denari da parte dell’Europa per finanziare la ripartenza e tamponare l’emergenza italiana. E invece… Ricordate le cifre stratosferiche che sparava Conte? Bene, di tutti quei soldi arriverà – verosimilmente –una mancetta da 7,1 miliardi. L’Unione Europea, infatti, nella pagella sulla legge di bilancio inviata dal governo a Bruxelles, ha spiegato che “per il momento, poiché la presentazione dei piani di ripresa e di resilienza e la loro successiva approvazione dovrebbero avvenire nel 2021, la previsione della Commissione prevede nelle proiezioni di bilancio per il 2021 il prefinanziamento del 10% delle ...

TizianaFerrario : vorrei chiarire che #Polonia e #Ungheria hanno posto il veto al Recovery Fund perché sono contrarie alla regola ch… - TizianaFerrario : Anche la #Slovenia ex paese comunista si aggiunge a #Polonia e #Ungheria ex satelliti URSS nel dire no allo 'stato… - ItaliaViva : Ungheria e Polonia pongono il veto sul Recovery Fund, ma i valori fondanti di una società democratica e liberale de… - Ilblogdiandy : RT @SkyTG24: Recovery Fund, ecco quali Paesi hanno già inviato i piani di spesa - generacomplotti : RT @MPenikas: FQ: Recovery Fund, Conte: “Italia in ritardo nella presentazione del piano? È una fake news” -