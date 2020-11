Recovery Fund, Gualtieri fiducioso: saranno rispettati i tempi per l’adozione (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – “Tutta l’Europa ha bisogno che il Next generation Eu parta”. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione in Senato sugli esiti degli ultimi Ecofin si è detto fiducioso sul superamento della situazione che ha visto la minaccia di veto da parte di Polonia e Ungheria al programma. “È immaginabile che il trilogo si concluderà nei tempi previsti”, ha detto Gualtieri indicando la plenaria del Parlamento Ue del 14 dicembre prossimo come termine per l’adozione del Recovery Fund. Resta però lo “scoglio” della posizione dei due Paesi, definita dal ministro “doppiamente impropria”, sia perché sulla questione dello stato di diritto si è raggiunto “un compromesso equilibrato”, sia perché si “trasferisce l’insoddisfazione” da una procedura in cui non è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – “Tutta l’Europa ha bisogno che il Next generation Eu parta”. Il ministro dell’Economia Robertoin audizione in Senato sugli esiti degli ultimi Ecofin si è dettosul superamento della situazione che ha visto la minaccia di veto da parte di Polonia e Ungheria al programma. “È immaginabile che il trilogo si concluderà neiprevisti”, ha dettoindicando la plenaria del Parlamento Ue del 14 dicembre prossimo come termine perdel. Resta però lo “scoglio” della posizione dei due Paesi, definita dal ministro “doppiamente impropria”, sia perché sulla questione dello stato di diritto si è raggiunto “un compromesso equilibrato”, sia perché si “trasferisce l’insoddisfazione” da una procedura in cui non è ...

TizianaFerrario : vorrei chiarire che #Polonia e #Ungheria hanno posto il veto al Recovery Fund perché sono contrarie alla regola ch… - ItaliaViva : Ungheria e Polonia pongono il veto sul Recovery Fund, ma i valori fondanti di una società democratica e liberale de… - TizianaFerrario : Anche la #Slovenia ex paese comunista si aggiunge a #Polonia e #Ungheria ex satelliti URSS nel dire no allo 'stato… - Sargans2 : Dimenticano anche che: - Fidesz è nel PPE insieme alla CDU. - Polonia e Ungheria sono fondamentali per l'economia… - Roky99760738 : RT @ItaliaViva: Ungheria e Polonia pongono il veto sul Recovery Fund, ma i valori fondanti di una società democratica e liberale devono pre… -