Recovery Fund | Conte | “Italia in ritardo nella presentazione del piano? È una fake news”

"Oggi è stata pubblicata con grande evidenza su un quotidiano una fake news: l'Italia in ritardo sul piano di resilienza. Abbiamo verificato e quella notizia non viene neppure da Bruxelles, è stata inventata di sana pianta. Le nostre linee guida sono state convalidate e condivise anche da un passaggio parlamentare. Lavoriamo già con la Commissione europea, settimanalmente, per la definizione dei progetti. Ieri sera sino alle 23 abbiamo avuto una riunione interna per definire la struttura normativa che consenta di garantire che il piano abbia rapida attuazione". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento all'assemblea dell'Anci.

