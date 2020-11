Recovery Fund, Amendola: “Piano Italia per la ripartenza? Nessuna preoccupazione in Ue” (Di giovedì 19 novembre 2020) Le notizie sul ritardo dell’Italia nella presentazione del proprio piano sul Recovery Fund sono “notizie destituite di ogni fondamento, e lo dico col rispetto che si deve alla stampa però con la chiarezza delle procedure a Bruxelles. Ho letto di uno scenario di allarme dalla Commissione, ma proprio ieri c’è stata la conferenza stampa in cui due commissari europei hanno detto che non c’è Nessuna preoccupazione sulla presentazione dei piani. Altri dicono che ci sarebbe un litigio nel governo tra me e Gualtieri, ma ieri fino a mezzanotte, assieme a Conte abbiamo lavorato perché ci sono dettagli tecnici molto importanti, il clima è buono”. Lo ha detto a Start, su Sky Tg24, il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola. “La Commissione – ha aggiunto – chiede che da ottobre fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Le notizie sul ritardo dell’nella presentazione del proprio piano sulsono “notizie destituite di ogni fondamento, e lo dico col rispetto che si deve alla stampa però con la chiarezza delle procedure a Bruxelles. Ho letto di uno scenario di allarme dalla Commissione, ma proprio ieri c’è stata la conferenza stampa in cui due commissari europei hanno detto che non c’èsulla presentazione dei piani. Altri dicono che ci sarebbe un litigio nel governo tra me e Gualtieri, ma ieri fino a mezzanotte, assieme a Conte abbiamo lavorato perché ci sono dettagli tecnici molto importanti, il clima è buono”. Lo ha detto a Start, su Sky Tg24, il ministro per gli Affari europei, Enzo. “La Commissione – ha aggiunto – chiede che da ottobre fino a ...

