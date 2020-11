Recovery Fund: accordo ostaggio del veto di Polonia e Ungheria (Di giovedì 19 novembre 2020) La crisi è scoppiata lunedì, ed è ancora presto per risolvere la questione: “Dobbiamo continuare le discussioni per trovare un compromesso”, ha detto in una conferenza stampa alla fine della riunione il presidente del Consiglio europeo Charles Michel Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 19 novembre 2020) La crisi è scoppiata lunedì, ed è ancora presto per risolvere la questione: “Dobbiamo continuare le discussioni per trovare un compromesso”, ha detto in una conferenza stampa alla fine della riunione il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

ItaliaViva : Amici sovranisti, nemici della solidarietà. Polonia e Ungheria, con Duda e Orban, bloccano gli aiuti europei del Re… - TizianaFerrario : Anche la #Slovenia ex paese comunista si aggiunge a #Polonia e #Ungheria ex satelliti URSS nel dire no allo 'stato… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte: “Italia in ritardo nella presentazione del piano? È una fake news” - PMarastoni : RT @ilruttosovrano: Meloni schierata con Polonia e Ungheria che bloccano il Recovery Fund: “Difendono cristianità e confini da immigrazione… - FanteLorenzo : @pdnetwork @Deputatipd @emanuelefiano Da S&M non ci si poteva aspettare molto di più. Ma riguardo a ciò che fate vo… -