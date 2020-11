Real Madrid, Zidane sorride: Hazard e Militao sono tornati negativi (Di giovedì 19 novembre 2020) Buone notizie per il Real Madrid di Zinedine Zidane: Eden Hazard e Militao avrebbero superato il coronavirus e sarebbero tornati negativi Secondo il media spagnolo Cope Zinedine Zidane può sorridere: Eden Hazard ed Eder Militao sono risultati negativi all’ultimo tampone e hanno raggiunto Valdebebas per prendere parte all’allenamento in preparazione della sfida di campionato con il VillarReal, in programma sabato. I due giocatori saranno quindi a disposizione del tecnico francese in vista del match contro l’Inter in programma mercoledì 25 novembre a San Siro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Buone notizie per ildi Zinedine: Edenavrebbero superato il coronavirus e sarebberoSecondo il media spagnolo Cope Zinedinepuòre: Edened Ederrisultatiall’ultimo tampone e hanno raggiunto Valdebebas per prendere parte all’allenamento in preparazione della sfida di campionato con il Villar, in programma sabato. I due giocatori saranno quindi a disposizione del tecnico francese in vista del match contro l’Inter in programma mercoledì 25 novembre a San Siro. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : 19 novembre 2005, Ronaldinho predica calcio ???? Real Madrid umiliato a casa sua ?? Il Bernabeu si alza in piedi: so… - Avvenire_Nei : Alle porte di Madrid c’è la Cañada Real, la più grande baraccopoli d’Europa. Con la seconda ondata di #Covid19 si… - NicholasD_Altea : Tra questi 10 i miei due preferiti restano: — Rui Costa ?? Shevchenko vs Real Madrid — Seedorf ?? Inzaghi vs Bayern… - internewsit : #Inter, sfide contro #Torino e Real Madrid fondamentali. Ripartire al meglio - - Ftbnews24 : Real Madrid, non solo Italia: Isco piace anche in Premier League -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid 3-1: 22 anni fa, la doppietta di Baggio Inter Official Site Ranking UEFA, grande salto della Juventus. Non bene le altre italiane

Il ranking UEFA è stato aggiornato dopo i primi tre turni della fase a gironi di Champions League ed Europa League 2020/21. Ottime notizie per la Juventus, che guadagna posizioni e risulta essere l'un ...

Khedira non conferma l'addio. Ma la Juve punta due centrocampisti

Ai bianconeri piacciono Locatelli e Rovella. Intanto il tedesco non ha comunicato alla società di voler andare via ...

Il ranking UEFA è stato aggiornato dopo i primi tre turni della fase a gironi di Champions League ed Europa League 2020/21. Ottime notizie per la Juventus, che guadagna posizioni e risulta essere l'un ...Ai bianconeri piacciono Locatelli e Rovella. Intanto il tedesco non ha comunicato alla società di voler andare via ...