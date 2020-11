Real Madrid, si ferma Sergio Ramos: lesione muscolare (Di giovedì 19 novembre 2020) Con una nota ufficiale il Real Madrid ha comunicato gli esami medici di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, dopo gli accertamenti odierni, ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. I tempi sono tutt’ora incerti, ma il capitano dei Blancos salterà l’Inter nella gara di ritorno in Champions League. Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) November 19, 2020 Foto: twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Con una nota ufficiale ilha comunicato gli esami medici di. Il difensore spagnolo, dopo gli accertamenti odierni, ha riportato unaal bicipite femorale della coscia destra. I tempi sono tutt’ora incerti, ma il capitano dei Blancos salterà l’Inter nella gara di ritorno in Champions League. Parte médico de.#C.F. (@) November 19, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

