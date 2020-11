(Di giovedì 19 novembre 2020)in villa a Prato Fiorito: madre e figlio legati in via Castelsardo sotto la minaccia delle pistole. I banditi fuggiti con due, denaro in contante e l’auto della donna, poi trovava bruciata dalla polizia. Nel dettaglio, due itori all’opera, con accento romano ed i volti coperti sono entrati nella villa e hanno immobilizzato madre e figlia, rispettivamente di 39 e 19 anni, legandoli ai polsi con delle corde, per farsi consegnare duedel valore di circa 70, 900in contante e le chiavi dell’auto della donna. Seguono aggiornamenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

italiaserait : Rapina Rolex da 70 mila euro: ecco dove - VCastelvolturno : Castel Volturno fra Covid-19 e fame per tirare avanti. Grazie Governo Conte, M5S e PD! Ex candidato a sindaco rapi… - TeclaP : @orontobate @DavideDannato88 @perchetendenza Trovo veramente frustrante dover argomentare ogni giorno verso coloro… - 79_Alessio : RT @romatoday: Due Leoni: medico di base rapinato del Rolex all’uscita dallo studio - romatoday : Due Leoni: medico di base rapinato del Rolex all’uscita dallo studio -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina Rolex

Italia Sera

Rapina in villa a Prato Fiorito: madre e figlio legati in via Castelsardo sotto la minaccia delle pistole. I banditi fuggiti con due Rolex, denaro in contante e l’auto della donna, poi trovava bruciat ...Una 39enne e il ragazzo di 20 anni sono stati sorpresi nel sonno a Prato Fiorito da una coppia di banditi che hanno poi portato via due Rolex e denaro in contanti. Rubata anche la loro auto, poi bruci ...