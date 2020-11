Raoul Bova senza freni: “Di notte a volte mangio, a volte…” (Di giovedì 19 novembre 2020) È un dato di fatto! Scoprire qualche inedito e malizioso “vizio” dei beniamini dello spettacolo non fa altro che aumentare la nostra inguaribile curiosità. E se ha parlare è proprio l’attore dei nostri sogni, beh, ecco che l’argomento diventa ancor più interessante. Ai microfoni di Rai Radio2 Raoul Bova – nel corso del format I Lunatici – ha parlato della sua vita privata soffermandosi molto su quella notturna, nonché un ritrovo dei suoi “istinti” più intimi. Ad incuriosire di più gli utenti in ascolto e i numerosi fan è stata la sua voglia di placare la fame durante le notti insonne, e non solo. L’attore racconta che spesso le notti sono “vivaci” soprattutto quando, dopo aver tentato ore ed ore nel prender sonno, si alza e si abbuffa svuotando il frigo di casa. Ovviamente il cibo concilia perfettamente con il sonno, rasserenando così l’animo ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 novembre 2020) È un dato di fatto! Scoprire qualche inedito e malizioso “vizio” dei beniamini dello spettacolo non fa altro che aumentare la nostra inguaribile curiosità. E se ha parlare è proprio l’attore dei nostri sogni, beh, ecco che l’argomento diventa ancor più interessante. Ai microfoni di Rai Radio2– nel corso del format I Lunatici – ha parlato della sua vita privata soffermandosi molto su quella notturna, nonché un ritrovo dei suoi “istinti” più intimi. Ad incuriosire di più gli utenti in ascolto e i numerosi fan è stata la sua voglia di placare la fame durante le notti insonne, e non solo. L’attore racconta che spesso le notti sono “vivaci” soprattutto quando, dopo aver tentato ore ed ore nel prender sonno, si alza e si abbuffa svuotando il frigo di casa. Ovviamente il cibo concilia perfettamente con il sonno, rasserenando così l’animo ...

ornella47381466 : RT @RaiRadio2: Trent'anni di carriera per Raoul Bova ?? Ascolta la sua intervista a #ILunaticiRadio2 ?? - MaurizioGori1 : @ilsanny Come tutte le cose stanno bene a chi se le può permettere se si è fatti come Costanzo inutile voler fare la figura di Raoul Bova. - Svagaia : RT @VaLeComeTe: @Svagaia Raoul Bova e Brad Pitt, uno per anta dell'armadio! Credo di essere rimasta adolescente...ancora li ho, poster ben… - VaLeComeTe : @Svagaia Raoul Bova e Brad Pitt, uno per anta dell'armadio! Credo di essere rimasta adolescente...ancora li ho, poster ben conservati!! ???? - BovaSpain : RT @RaiRadio2: Trent'anni di carriera per Raoul Bova ?? Ascolta la sua intervista a #ILunaticiRadio2 ?? -