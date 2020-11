Ranocchia: “Non pensiamo al Real. Prima c’è da battere il Torino” (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato da Inter Tv, il difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha analizzato il momento in casa nerazzurra in vista della ripresa del campionato e della Champions. Queste le sue parole: “Sento troppe critiche intorno a questa Inter. Siamo partiti bene, il nostro è un percorso importante, magari c’è stato qualche passo falso ma non ne farei una tragedia. Ci stiamo compattando e stiamo lavorando in maniera positiva. Ora vogliamo migliorare e ritrovare la vittoria in campionato contro il Torino. Certamente non avremo la mente già alla partita contro il Real Madrid. Ovviamente sarà fondamentale vincere per continuare il nostro cammino in Europa, però dobbiamo pensare ad un passo per volta e ora siamo concentrati sul Torino”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato da Inter Tv, il difensore dell’Inter, Andrea, ha analizzato il momento in casa nerazzurra in vista della ripresa del campionato e della Champions. Queste le sue parole: “Sento troppe critiche intorno a questa Inter. Siamo partiti bene, il nostro è un percorso importante, magari c’è stato qualche passo falso ma non ne farei una tragedia. Ci stiamo compattando e stiamo lavorando in maniera positiva. Ora vogliamo migliorare e ritrovare la vittoria in campionato contro il Torino. Certamente non avremo la mente già alla partita contro ilMadrid. Ovviamente sarà fondamentale vincere per continuare il nostro cammino in Europa, però dobbiamo pensare ad un passo per volta e ora siamo concentrati sul. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

