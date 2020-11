Rangers | due giocatori squalificati per sette partite per mancato rispetto delle regole anti-Covid

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) IdeiGlasgow, Jordan Jones e George Edmundson sono stati sospesi perdopo aver infranto i regolamenti-19 partecipando a una festa. Secondo la Federcalcio scozzese i due hanno partecipato il primo di novembre a un incontro privato "con persone che non fanno parte della propria famiglia". Prima di questo comunicato della Federcalcio scozzese, Jones e Edmundson erano già stati sospesi dal club in attesa di un'indagine interna. I due potranno tornare in campo solo per il match contro St Mirren in programma il 30 dicembre. Iguidano la classifica con 38 punti in 14, nove lunghezze dietro il Celtic, che ha duein meno. ITA Sport Press.