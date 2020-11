Ragusa, il neonato di due settimane abbandonato in un cassonetto della spazzatura ha trovato una nuova famiglia (Di giovedì 19 novembre 2020) Aveva suscitato molto scalpore la notizia del ritrovamento di un neonato di sole due settimane in un cassonetto della spazzatura a Ragusa. Il piccolo era stato ritrovato da un passante che aveva subito avvisato i soccorsi. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ragusa dove i medici sono riusciti a salvarlo. I medici stessi che in questi giorni hanno avuto cura di Vittorio Fortunato, così è stato chiamato il piccolo, hanno reso noto a “Pomeriggio Cinque” che: “Il bambino ha trovato una famiglia, adesso sta bene e presto lascerà l’ospedale”. Il comune di Ragusa ha reso noto di aver aperto un conto corrente intestato al piccolo dove affluiranno tutte ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 19 novembre 2020) Aveva suscitato molto scalpore la notizia del ritrovamento di undi sole duein un. Il piccolo era stato rida un passante che aveva subito avvisato i soccorsi. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale didove i medici sono riusciti a salvarlo. I medici stessi che in questi giorni hanno avuto cura di Vittorio Fortunato, così è stato chiamato il piccolo, hanno reso noto a “Pomeriggio Cinque” che: “Il bambino hauna, adesso sta bene e presto lascerà l’ospedale”. Il comune diha reso noto di aver aperto un conto corrente intestato al piccolo dove affluiranno tutte ...

