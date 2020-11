Raggi | “Accordo con la Regione sulla Roma-Lido | entro Natale ok allo stadio”

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “Sullo stadio della Roma a Tor di Valle siamo pronti. In questi giorni sono state fatte altre riunioni con la Regione Lazio e abbiamo trovato una soluzione condivisa, soprattutto sulla Roma-Lido. Mi auguro quindi che entro Natale saremo in grado fare un bel regalo ai tifosi della squadra“. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa in Campidoglio per la presentazione del calendario contro la violenza sulle donne realizzato con Roma Cares.