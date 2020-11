Qui Real Madrid | lesione muscolare per Sergio Ramos

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020)in forte dubbio per Inter-Brutte notizie per Zidane e ilin vista del match di Champions League contro l’Inter in programma mercoledì prossimo. Secondo quanto riportato dal club spagnolo in comunicato ufficiale,ha subito unaal bicipite femorale della coscia destra. Il difensore spagnolo, dunque, salterà quasi certamente il match contro i nerazzurri, decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di entrambe le squadre. Nel match di andata,haizzato il gol del momentaneo 2 a 0 per le merengues. L'articolo proviene da intermagazine.