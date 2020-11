Psg | Tuchel | «Verratti e Icardi assenze pesanti» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 novembre 2020)deve fare i conti con due. Sono ancora oute spera di recuperarli per la Champions –aggiorna sulle condizioni di Mauroe Marco. Le parole del tecnico del Psg. «Entrambi potrebbero essere disponibili contro il Lipsia, domani non ci saranno. Sarebbe positivo che tornassero a disposizione per la Champions League. Non possiamo aspettarci troppo da loro comunque visto che si tratterebbe della loro prima partita dopo moltissimo tempo. Speriamo di averli perchè hanno un peso importante nello spogliatoio. Marco dovrebbe fermarsi un paio di giorni perchè ha avuto un fastidio, per Mauro aspettiamo l’allenamento». Leggi su Calcionews24.com