PS5 | oggi 19 novembre Amazon riapre gli ordini | link | orario e come acquistare la console Sony

(Di giovedì 19 novembre 2020)giovedì 19è il grande giorno per gli amanti dei videogiochi: è uscita ufficialmente Playstation 5. La nuovatargataha fatto il suo ingresso nel mercato mondiale e anche in Italia stanno recapitando i varieffettuati nelle settimane precedenti. Già, perché provare a comprare la nuova PS5 senza pre-order è praticamente impossibile. La febbre da Next Gen, sta spingendo migliaia di italiani a provare ad accaparrassi all’ultimo minuto PS5, prendendo d’assalta i siti dei vari negozi di elettronica specializzati: GameStop, MediaWorld, Unieuro e via dicendo. Col risultato di mandare in crash gli spazi virtuali delle catene senza possibilità di prenotare la. C’è una buona notizia però per chiunque abbia deciso di comprare una ...