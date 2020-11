PS5 è qui! PlayStation illumina Piazza San Marco a Venezia in occasione del lancio della next-gen

(Di giovedì 19 novembre 2020) Sony Interactive Entertainment, con l'obiettivo di riunire online la propria community mondiale per ildi5, hato i monumenti storici e i luoghi iconici di 25 diverse aree geografiche in tutto il mondo, celebrando così l'uscitaconsole sul mercato attraverso spettacolari giochi di luci e proiezioni appartenenti all'immaginario del brand. In questo carosello celebrativo non poteva mancare l'Italia che nella serata a cavallo tra il 18 e il 19 novembre - indell'arrivo di PS5 sul mercato italiano ed europeo - ha dato il benvenuto alla console di nuova generazione nel cuore pulsante di, icona indiscutibile di arte e cultura, parte del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Sulla pavimentazione diSan ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 qui

Con PS5 potrete vedere il mondo di Demon’s Souls in un modo del ... più potente per cercare di salvare questa terra dalla terribile minaccia dei demoni. Qui sotto potete dare un’occhiata al trailer di ...In questo carosello celebrativo non poteva mancare l'Italia che nella serata a cavallo tra il 18 e il 19 novembre - in occasione dell'arrivo di PS5 sul mercato italiano ed europeo - ha dato il ...