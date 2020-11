Provedel | “Italiano mi ha dato fiducia | in estate ero disperato”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ivan, intervistato da Radio Sportiva, ha parlato del momento attuale che sta vivendo il suo Spezia in vista della ripresa del campionato. Queste le sue parole: “Un break utile per chi non è convocato in Nazionale, anche se qualcuno di noi ha avuto i suoi impegni. L’Atalanta è una delle squadre già difficili da affrontare e stiamo lavorando molto sull’attenzione per cercare di essere pronti. Noi giocatori siamo purtroppo abituati a giocare in questa situazione perché già nei mesi estivi era così. Il ritmo è questo e fa meglio chi riesce a mantenere la qualità nel lungo periodo. Bisogna sapersi gestire e fare bene quando ci son le gare. Il calcio è cambiato anche come modo di interpretarlo: prima c’erano partite più bloccate, ora c’è più spettacolo e si cerca di aver maggiori gol. Spezia? Storicamente le neopromosse faticano sempre, ma per quello che si è visto ...