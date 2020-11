Provate a mettere le mani in tasca agli italiani Salvini brutale contro Bersani | i soliti sinistri ci vogliono rapinare

(Di giovedì 19 novembre 2020) Non patrimoniale, ma contributo di solidarietà. Cambia il nome ma non la sostanza. La proposta è arrivata da Pierluigidurante la trasmissione DiMartedì in onda su La7. Il fondatore di Articolo 1 ha detto: "Chi è meno colpito e ha di più deve dare qualcosa". Ecco perché Matteoscrive su Twitter: "Roba da matti. Il solito vizio dei(e dei loro colleghi europei):lenelle tasche degli! Devono solo provarci". Un tweet lapidario che si scontra con l'idea avanzata da, secondo il quale "ci sono tanti ceti e tanti redditi che non hanno perso, alcuni hanno guadagnato molto".

DANI56 : RT @Libero_official: Matteo #Salvini attacca Pierluigi #Bersani, che nei giorni scorsi ha avanzato l'idea di un 'contributo di solidarietà'… - Leonard33968045 : RT @Libero_official: Matteo #Salvini attacca Pierluigi #Bersani, che nei giorni scorsi ha avanzato l'idea di un 'contributo di solidarietà'… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Matteo #Salvini attacca Pierluigi #Bersani, che nei giorni scorsi ha avanzato l'idea di un 'contributo di solidarietà'… - MarcG_69 : RT @Libero_official: Matteo #Salvini attacca Pierluigi #Bersani, che nei giorni scorsi ha avanzato l'idea di un 'contributo di solidarietà'… - Libero_official : Matteo #Salvini attacca Pierluigi #Bersani, che nei giorni scorsi ha avanzato l'idea di un 'contributo di solidarie… -

Ultime Notizie dalla rete : Provate mettere

La Stampa

Studiare a tavolino come agire per il meglio per non mettere a rischio gli animali e il loro habitat: oggi per farlo possiamo farci aiutare anche dalle immagini delle sonde spaziali ...Oggi è il giorno dell'uscita di Ps5 in Italia con il lancio ufficiale e la possibilità di acquistarla presso i grandi rivenditori, anche se è molto difficile ...