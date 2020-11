Protezione Civile Lazio: da domattina allerta meteo gialla (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, venerdi’ 20 novembre, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.” “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Altresi’, dal pomeriggio di domani si prevedono venti forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti settentrionali.” “Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticita’ e pertanto ha inoltrato un bollettino con allerta ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, venerdi’ 20 novembre, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sulprecipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.” “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Altresi’, dal pomeriggio di domani si prevedono venti forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti settentrionali.” “Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticita’ e pertanto ha inoltrato un bollettino con...

lauraboldrini : La collaborazione di #Emergency con la Protezione Civile è una bella notizia per la #Calabria. Ancora una volta, l… - Agenzia_Ansa : Calabria, arriva Gino Strada. Accordo fra Emergency e Protezione Civile. 'Al lavoro su un progetto sull'emergenza… - petergomezblog : #Calabria, Gino Strada: “Accordo tra #Emergency e Protezione civile. Al più presto al lavoro per rispondere all’eme… - ninda1952 : RT @Comune_Bolzano: #Bolzano: tutte le informazioni ?? sui test rapidi #Covid19 per tutta la popolazione nelle giornate del 20, 21 e 22 nov… - quartomiglio : Regione Lazio - Protezione Civile. Allertamento del sistema regionale di protezione civile del 19/11/2020… -