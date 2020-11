Prostituta uccisa in casa durante il lockdown, arrestato il suo ultimo cliente (Di giovedì 19 novembre 2020) La Prostituta 45ennne era stata trovata senza vita nel suo appartamento lo scorso 28 aprile. Grazie all’autopsia eseguita in ritardo per via del covid è stato possibile appurare le cause del decesso Fonte Facebook – El Diario De Una ProstitutaQuello che sembrava un suicidio alla fine si è rivelato in un barbaro omicidio. Stefania Dusi 45 anni è venuta a mancare lo scorso 28 aprile. Il corpo senza vita è stato ritrovato nel suo appartamento a Milano da un amico, che preoccupato per le mancate risposte al cellulare ha pensato bene di precipitarsi da lei. Al suo arrivo però l’agghiacciante scoperta. Visto che sul corpo non c’erano segni di violenza si è pensato ad un mix di farmaci deleterio. La donna li utilizzava di frequente visto che era soggetta a degli improvvisi attacchi depressivi. Successivamente i sospetti si erano ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) La45ennne era stata trovata senza vita nel suo appartamento lo scorso 28 aprile. Grazie all’autopsia eseguita in ritardo per via del covid è stato possibile appurare le cause del decesso Fonte Facebook – El Diario De UnaQuello che sembrava un suicidio alla fine si è rivelato in un barbaro omicidio. Stefania Dusi 45 anni è venuta a mancare lo scorso 28 aprile. Il corpo senza vita è stato ritrovato nel suo appartamento a Milano da un amico, che preoccupato per le mancate risposte al cellulare ha pensato bene di precipitarsi da lei. Al suo arrivo però l’agghiacciante scoperta. Visto che sul corpo non c’erano segni di violenza si è pensato ad un mix di farmaci deleterio. La donna li utilizzava di frequente visto che era soggetta a degli improvvisi attacchi depressivi. Successivamente i sospetti si erano ...

Nessun segno visibile sul cadavere, nessuna traccia di sangue, solo una posizione innaturale e una porta socchiusa. Era iniziato come un giallo il caso di Stefania Dusi, la 45enne trovata senza vita..

Via Lorenteggio, strangolata al culmine di una lite. Le indagini della Mobile tra chat cancellate, Dna sui mozziconi e consumi elettrici ...

