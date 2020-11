Probabili formazioni Napoli-Milan, ottava giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 19 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Napoli-Milan, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Domenica 22 novembre alle ore 20.45 al San Paolo si chiude il turno di campionato con i partenopei e i rossoneri che sono apparse fin qui le squadre più pronte in avvio di stagione. Chi avrà la meglio? Diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go, di seguito le possibili scelte dei due tecnici Gattuso e Pioli. QUI Napoli – Con Osimhen quasi sicuramente out per infortunio, Gattuso ne approfitta per rimpolpare la mediana: in campo Zielinski, 4-3-3 classico di inizio stagione. QUI Milan – Pioli si affida a Rebic per supportare Ibrahimovic, Leao dalla panchina. Castillejo rileva Saelemaekers a destra, ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Ledi, match valido per l’di. Domenica 22 novembre alle ore 20.45 al San Paolo si chiude il turno di campionato con i partenopei e i rossoneri che sono apparse fin qui le squadre più pronte in avvio di stagione. Chi avrà la meglio? Diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go, di seguito le possibili scelte dei due tecnici Gattuso e Pioli. QUI– Con Osimhen quasi sicuramente out per infortunio, Gattuso ne approfitta per rimpolpare la mediana: in campo Zielinski, 4-3-3 classico di inizio stagione. QUI– Pioli si affida a Rebic per supportare Ibrahimovic, Leao dalla panchina. Castillejo rileva Saelemaekers a destra, ...

