Probabili formazioni Fiorentina-Benevento: ottava giornata Serie A 2020/21 (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Benevento, match dell’ottava giornata di Serie A 2020/21. Si gioca alle 12:30 di domenica 22 novembre nella cornice dell’Artemio Franchi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Fiorentina – La prima Viola di Prandelli dovrà probabilmente fare a meno di Pezzella: l’argentino ha ancora a che fare con la distorsione alla caviglia e con ogni Probabilità sarà sostituito da Martinez Quarta. In attacco pronto il tridente con Callejon, Vlahovic e Ribery, col centravanti che si gioca il posto con Cutrone. Benevento – Con Caprari squalificato e Iago Falque ancora in forte dubbio, Inzaghi è ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Ledi, match dell’di/21. Si gioca alle 12:30 di domenica 22 novembre nella cornice dell’Artemio Franchi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– La prima Viola di Prandelli dovrà probabilmente fare a meno di Pezzella: l’argentino ha ancora a che fare con la distorsione alla caviglia e con ognità sarà sostituito da Martinez Quarta. In attacco pronto il tridente con Callejon, Vlahovic e Ribery, col centravanti che si gioca il posto con Cutrone.– Con Caprari squalificato e Iago Falque ancora in forte dubbio, Inzaghi è ...

