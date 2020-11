Prima Pagina | Tuttosport | “Fratelli d’Italia Juve | che Morata! Inter | tutto su Milik Balotelli…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 19 novembre 2020)”.Apre così ladell’edizione odierna di ‘’. “Azzurri ancora belli e vincenti: Belotti e Berardi stendono la Bosnia. Nazionale alle finali Nations League con Belgio, Francia e Spagna. Super Under, che spettacolo! Travolta la Svezia”. E ancora: “Balotelli al Vasco. SuperMario in Brasile! Mercato Toro: Vagnati cerca un attaccante. Per gennaio: mossasu”. Infine, in taglio alto: “, cheHa ritrovato il gol anche in Nazionale. Lo spagnolo a segno in tutte le competizioni, una manna per Pirlo”.