Prima Pagina | Giornale di Sicilia | “La Regione si promuove | le imprese la bocciano Il Palermo cala il tris”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Lasi. Lela”.Apre così ladell’edizione odierna del ‘di’. “Gli uffici si giudicano da soli: obiettivi raggiunti e voti alti a tutti. Ma Sicindustria attacca: troppi ritardi, uno schiaffo in piena crisi. Trasferimenti ai comuni, c’è il sì dell’Ars. Ora si aspetta il via del Cipe. Gli enti locali attendono 263 milioni per compensare le perdite fiscali nel 2020. Aiuti e sgravi: manovra pronta. Conte: diffuso disagio sociale”. Poi, riflettori puntati sulle vittorie die Italia. “Ilil tris e risale in classifica. Nel recupero al Barbera partita dominata, decisivo il gol di Luperini nel finale. Boscaglia frena: ancora non ...