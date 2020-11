Povertà educativa, fondi per i Comuni: in arrivo un bando da 15 milioni di euro (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ in arrivo per i Comuni un bando da 15 milioni di euro di contrasto la poverta’ educativa dei giovani cui sarà affiancato un altro bando di 10 milioni rivolto al terzo settore. “Con la pandemia, i giovani italiani rispetto a quelli europei hanno subito un peggioramento circa le aspettative di vita molto piu’ significativo”. Lo ha detto Elena Bonetti, ministro per le pari opportunita’ e la famiglia, all’assemblea annuale dell’Anci. “Chiedo collaborazione agli enti locali per capire come ricostruire la rete educativa anche non formale che possa supportare i percorsi scolastici e recuperare il vuoto che in questo momento interessa l’approccio psicologico e cognitivo delle giovani generazioni”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ inper iunda 15didi contrasto la poverta’dei giovani cui sarà affiancato un altrodi 10rivolto al terzo settore. “Con la pandemia, i giovani italiani rispetto a quellipei hanno subito un peggioramento circa le aspettative di vita molto piu’ significativo”. Lo ha detto Elena Bonetti, ministro per le pari opportunita’ e la famiglia, all’assemblea annuale dell’Anci. “Chiedo collaborazione agli enti locali per capire come ricostruire la reteanche non formale che possa supportare i percorsi scolastici e recuperare il vuoto che in questo momento interessa l’approccio psicologico e cognitivo delle giovani generazioni”. L'articolo proviene da ...

